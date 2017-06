Scooterrijder overleden na onwelwording

Publicatie: za 17 juni 2017 14.20 uur

DE WESTEREEN - Een 62-jarige scooterrijder uit de gemeente Kollumerland is zaterdag overleden na een botsing met een auto op de Salomon Levystrjitte in De Westereen. Het slachtoffer werd rond 12.55 uur onwel en botste tegen de linker voorzijde van een geparkeerde auto. De politie laat weten dat het slachtoffer vervolgens onder de eigen scooter terecht kwam. Hij was niet aanspreekbaar.

Twee ambulances, de brandweer en de traumahelikopter (MMT) zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Er moest ter plaatse worden gereanimeerd en het slachtoffer is met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De arts van het MMT is meegegaan in de ambulance. De politie (VOA) heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval / onwelwording.

