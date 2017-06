Vrouw uit Wijnjewoude op rooftocht in Drachten

Publicatie: za 17 juni 2017 13.24 uur

DRACHTEN - Een 39-jarige vrouw uit Wijnjewoude is woensdag door de politie aangehouden op verdenking van meerdere winkeldiefstallen. Ze had uit winkels op de Noorderbuurt, Noordkade en Zuiderbuurt kledingstukken gestolen.

De politie wist de vrouw omstreeks 17.00 uur aan te houden. Op dat moment had ze de gestolen kleding nog bij zich. Ze is in verzekering gesteld voor verhoor en onderzoek.