Marokkaan (29) steelt kleding in Drachten

Publicatie: za 17 juni 2017 13.22 uur

DRACHTEN - Een 29-jarige Marokkaanse man zonder vaste woon- of verblijfplaats is donderdagmiddag door de politie opgepakt nadat hij in meerdere winkels kleding had gestolen. De diefstallen vonden plaats in winkels aan de Noorderbuurt en Noordkade in Drachten.

Een alerte winkelmedewerkster betrapt de man en schakelde rond 16.20 uur de politie in. De man is door agenten aangehouden en overgebracht naar het arrestantencomplex in Leeuwarden. Hij is in verzekering gesteld voor verhoor en onderzoek.