Bromfietser gewond na botsing met paaltje

Publicatie: za 17 juni 2017 13.10 uur

TWIJZEL - Een bromfietser is zaterdag rond 12.45 uur gewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een paaltje dat midden op het fietspad stond. Hij reed samen met nog een bromfietser over het fietspad langs de Wedzebuorren toen hij nabij de afslag met de Wedze in botsing kwam met het paaltje.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen.

FOTONIEUWS