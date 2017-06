Man uit Drachten kocht gestolen goed: werkstraf

Publicatie: za 17 juni 2017 10.43 uur

DRACHTEN - ASSEN (ADP) - Voor het kopen van gestolen goederen is een 32-jarige man uit Drachten een werkstraf van tachtig uur opgelegd. De helft hiervan is voorwaardelijk. Heling achtte de rechtbank in Assen bewezen.

Strooptocht

De man kocht de goederen van een 55-jarige man uit Harkema en zijn 32-jarige zoon. Die twee werden in september 2015 veroordeeld tot dertig maanden en 28 maanden cel. Vader en zoon pleegden op grote schaal inbraken door brutaalweg langs Friese boerenerven te rijden en openstaande schuren binnen te wandelen. De goederen verkochten zij aan helers, zoals de 32-jarige Drachtster.

Lagere straf

Het Openbaar ministerie eiste een werkstraf van tachtig uur plus een voorwaardelijke celstraf van zes weken. De rechters in Assen vinden dat de heler in een kortere periode en minder vaak gestolen goederen inkocht. En kwam daarom op een lagere straf.