Brandweer rukt uit voor keukenbrand

Publicatie: za 17 juni 2017 07.43 uur

HARKEMA - De brandweer kwam zaterdagochtend vroeg in actie voor een keukenbrand. Deze was rond 5.30 uur ontstaan in een woning aan de Boekweitstrjitte in Harkema. De bewoner had volgens een omstander na een stapavond wat gefrituurd maar was deze vermoedelijk vergeten uit te zetten.

De brand in de woning werd vervolgens ontdekt door een voorbijganger die een rookmelder hoorde. Zowel de brandweer van Drogeham als Surhuisterveen zijn ter plaatse gekomen om de brand te blussen. De bewoners kwamen met de schrik vrij. Ze hadden wel wat rook ingeademd door de brand.

