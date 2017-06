Helft scholieren drinkt bij anderen thuis alcohol

Publicatie: vr 16 juni 2017 19.05 uur

DRACHTEN - De helft van de scholieren in Smallingerland drinkt bij anderen thuis alcohol. Thuis doet een derde dat, een ongeveer even grote groep drinkt in de disco, terwijl een kwart van de 12- tot 17-jarigen in een keet of hok alcohol drinkt.

Jongeren en ook ouderen in Smallingerland moeten daarom onverminderd op de risico's van alcoholgebruik worden gewezen. Een reeks aan stappen van gemeente, politie en andere instanties moet het normbesef doen toenemen. Niet alleen gemeentelijk beleid en regelgeving, maar ook bewustwording, onderwijs, toezicht en handhaving moeten leiden tot succes om het gebruik van alcohol te matigen.

Het vierjaarlijkse plan, waarin ook op gevaren van drugsgebruik en het hebben van veilige seks wordt gewezen, wijst op de noodzaak van een integrale aanpak. Op scholen, binnen het jongerenwerk, met de ouders, binnen de sportverenigingen en bij evenementen, op alle fronten moet de bewustwording worden vergroot. "Goed alcoholbeleid is niet vanzelfsprekend populair onder burgers en ondernemers,maar aan draagvlak voor beleid kan wel worden gewerkt", aldus burgemeester en wethouders.

De noodzaak blijft aanwezig, aldus b. en w., want de gemiddelde startleeftijd van jongeren voor het drinken van alcohol is in Smallingerland verder toegenomen. Jongeren van 12 tot en met 17 jaar lijken minder alcohol te consumeren. Het aantal dat met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis belandt, daalt ook, maar was in 2015 nog altijd 33. Ook worden de wettelijke leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop in supermarkten, sportverenigingen, slijterijen en horeca beter nageleefd dan wel het geval is geweest. Steeds meer ouders wijzen hun kinderen er ook op om niet voor hun achttiende een alcoholische versnapering te nemen.