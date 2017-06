Behandeling voor dader steekpartij in crisisopvang

vr 16 juni 2017

LEEUWARDEN - De 29-jarige man die op 12 februari vorig jaar een medebewoner van de crisisopvang de Blijenhof in Burgum meerdere malen met een mes in het bovenlichaam stak, is vrijdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 25 voorwaardelijk. Dat betekent dat de man niet weer terug naar de gevangenis hoeft, hij heeft 11 maanden in voorarrest gezeten.

Maar hij moet wel doorgaan met de behandeling die in januari van dit jaar is gestart. De man zit momenteel in een kliniek in Eindhoven. Als hij is uitbehandeld komt hij in een begeleidingstraject. Verder mag hij geen drank en drugs gebruiken zolang de reclassering dat nodig acht. Vanwege de ernst van het feit legde de rechtbank een langere voorwaardelijke celstraf op dan de ruim 12 maanden die de officier van justitie twee weken geleden had geëist. De proeftijd werd bepaald op vijf jaar.

De man heeft een medebewoner van de crisisopvang meermaals met een groot keukenmes in het bovenlichaam gestoken. Dat had volgens de rechtbank fataal kunnen aflopen. Eerder die dag had de verdachte het slachtoffer al tegen de grond geslagen in de kantine van de crisisopvang.