Drugsdealer (25) opgepakt in Achtkarspelen

Publicatie: vr 16 juni 2017 15.04 uur

BUITENPOST - Een 25-jarige drugsdealer uit een klein dorp in de gemeente Achtkarspelen is vrijdag voor 14 dagen in bewaring te stellen in verband met politie-onderzoek. De verdachte werd voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De man werd maandag al door de politie aangehouden. Dit gebeurde buiten heterdaad. De politie verdenkt dat de man al anderhalf jaar lang in harddrugs handelde.