't SmelnehÃ»s in Drachten compleet vernieuwd

't Smelnehûs in Drachten compleet vernieuwd

Publicatie: vr 16 juni 2017 14.00 uur

DRACHTEN - Grandcafé restaurant 't Smelnehûs in Drachten heeft recentelijk een metamorfose ondergaan. Zowel de beneden als de bovenverdieping van het voormalig gemeentehuis van Smallingerland zijn onder handen genomen. Op de grond waar ooit het Grietenijhuis stond, staat nu een prachtig vernieuwd grandcafé - restaurant.

Nieuwe bar

Een van de grote veranderingen is de bar. In deze bar zitten namelijk maar liefst elf taps voor pils en speciaalbier. Zo is er voor ieder gerecht dat uit de keuken komt een passend biertje. In totaal zijn er maar liefst meer dan 75 soorten speciaalbier verkrijgbaar!

Houtskool bereidingen

Nieuw in de keuken is het bereiden van gerechten op de barbecue en in de houtskool - grill oven. De barbecue is een keramische op houtskool gestookte Kamado . Zo kan bijvoorbeeld pulled pork volgens eigen recept 15 uur lang op lage temperatuur garen.

De nieuwe oven is een KOPA 100% houtskool oven en grill, deze brandt op 350-400 graden. Wat alles bijzonder snel en met een authentieke smaak bereid, uniek in Drachten en omgeving. Gegrilde vlees en vis gerechten om je vingers bij af te likken.

Culinair bloed

Het culinaire zit eigenaren Erwin en Friso van der Mei uit Drachten in het bloed. Pake en beppe van der Mei hadden vroeger al een ambachtelijke bakkerij in Gorredijk. Ook de ouders van Erwin en Friso zijn al sinds 1978 actief in de horeca met hoofdzakelijk huisgemaakte producten. Deze lijn willen de broers doorzetten.

Lunchmogelijkheden

Zo kan er bijvoorbeeld voor de lunch gekozen worden voor een broodje huisgerookte carpaccio. Daarnaast staan er ook diverse salades en sandwiches op het lunchmenu. Dus ook de liefhebbers van een smakelijke lunch kunnen terecht bij het Smelnehûs.

Koffiespecialiteiten

Achterin de zaak is een speciale koffiecorner ingericht. Het grandcafé biedt diverse koffie & thee specialiteiten. Alle koffies worden door de barista bereidt en geserveerd in speciale porseleinen design kopjes. Van het vers malen van de koffie bonen tot het opschenken van de romige melk tot cappuccino, alles wordt ambachtelijk met de hand gemaakt in de koffiecorner.

Terras aan het water

In 2016 is de Drachtster vaart heropend tot en met het carillon in het centrum van Drachten. Hierdoor is het mogelijk om bij ‘t Smelnehûs aan het water te genieten van een lekker speciaal biertje of een ander verfrissend huisgemaakt drankje tijdens een zomerse dag.

Vergader mogelijkheden

Op de eveneens verbouwde bovenverdieping biedt ’t Smelnehûs de mogelijkheid voor vergaderingen of feestjes. De vloer van de bovenverdieping is in ere hersteld. Deze 100 jaar oude visgraat parketvloer ligt over de gehele bovenverdieping. Daarnaast zijn er kleurrijke glas in lood ramen te bewonderen welke het verhaal vertellen van de historie van Drachten.

Eén van de glas in lood afbeelding geeft een smid weer die een lodenkoker aan het smeden is. Deze lodenkoker uit 1929 hebben wij gevonden in 1994. De koker was ingemetseld in de kluismuur waar nu de koffiecorner is en mag met recht “de schat van Drachten' worden genoemd. Diverse oorkondes, foto's en verhalen zaten jarenlang verborgen in deze timecapsule. Het hele verhaal is te vinden de website van het Smelnehûs, maar het is ook mogelijk om langs te komen om het persoonlijk te horen.

Meer info: www.smelnehus.nl

FOTONIEUWS