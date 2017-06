Spectaculaire survivaltocht vv Kollum

Publicatie: vr 16 juni 2017 12.45 uur

KOLLUM - Ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van vv Kollum was er donderdagavond een survival op en nabij sportpark Baensein. Om half 7 werd er gestart met tien teams met meisjes en jongens. Er werden teams samengesteld van verschillende leeftijdsgroepen vanaf de C junioren. Er was een parcours uitgezet met hindernissen verdeeld over meerdere locaties.

Op het voetbalveld waren onderdelen en ook in een weiland in het Laagland tussen Kollum en Buitenpost. Verder waren er nog hindernissen uitgezet bij het kerkje van Augsbuurt, bij het Kollumer Kanaal en het Tolhuis. De organisatie van dit outdoor spektakel werd verzorgd door de club van 100 van de vv Kollum.

FOTONIEUWS