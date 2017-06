Hoe de raad in T-diel het Engie-plan blokkeerde

Publicatie: vr 16 juni 2017 12.23 uur

BURGUM - De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel was donderdagavond vrijwel unaniem in de afwijzing van de plannen van Engie voor een grote bio vergister nabij de Centrale bij Noardburgum. Vrijwel, want alleen Gemeente Belangen, was bij monde van Hessel Bouma terughoudend, hij ondertekende de ingediende motie niet.

Die motie was duidelijk: "Dat in co-vergister op dizze wize en op dit plak net past yn in goede romtelike oardering". Maar eigenlijk kon die behoorlijk eenduidige motie al vanaf het begin op een ruime meerderheid van de raadsfracties rekenen. Nu de angel uit het hele verhaal is gehaald doordat de provincie heeft bepaald dat de gemeente de bepalende factor is omdat het een kwestie is van ruimtelijke ordening en dus van het bestemmingplan, is duidelijk dat die bio vergister er niet zal komen.

Niet dáár in ieder geval, want dat benadrukten de meeste fracties nadrukkelijk: ze onderkenden de voordelen van 'groen gas' en het wegwerken van een mestoverschot, maar dat kon volgens hen niet op een zo kwetsbare plaats in het landschap. En dus ging het donderdagavond tijdens het debat over de Engie-aanvraag over stank- en geluidsoverlast en over aantasting van het landschap en dat nota bene in de buurt van een recreatiegebied. Het zou, aldus de woordvoerders, het recreatieve imago van de omgeving in ernstige mate aantasten. Een debat werd het dus ook niet, het was meer het uitspreken van een bijna unaniem gevoel van 'dit moeten we niet willen'. Een kort resumé van de standpunten van de verschillende fracties.



Wethouder Geerling Schippers, hij moest het fort alleen verdedigen bij ontstentenis van zijn collega's Doeke Fokkema en Houkje Rijpstra, legde nog even in kort bestek uit waar het nu feitelijk om ging: "It giet derom dat de rie in ferklearring 'van geen bedenkingen' al as net ôfjout. En Engie stiet noch net bûtenspul, begryp my goed. Mar is wol sa dat at de rie nee seit, de provinsje net posityf beslute kin."

En toen was het woord aan de fracties, in casu de woordvoerders. Ellen Bruins Slot (PvdA) opende met: "Als de raad het niet wil gaat het dus niet door, klopt dat?" Hessel Bouma (GBT) "Eins hoege wy hjir net oer te praten." Rommert Dijk (FNP): "Is der in mooglikheid dat der no in fergister yn Sumar komme kin?" Wethouder Schippers: "Dit debat is net oerstallich, sa’n harksit is in goede saak, de rie docht mei, dy hat no it lêste wurd, dy kin net oerruled wurde." Douwe Hooijenga (CU): "Engie moat no mei in nij plan komme." Geerling Schippers: "De fergunning dy’t foar Sumar ôfjûn is kin net ynlutsen wurde."

Ellen Bruins Slot (PvdA): "Eigenlijk doen we de discussie van gisteren vanavond over." Geerling Schippers: "Wy moatte dúdlikheid ferskaffe." Rinze Eizema (PvdA): "Kin Engie dy fergunning foar Sumar oernimme?" Dirk van der Wal: (GrienLinks): "Wolle wy dy fergister as net?" Nynke Koopmans (VVD): "De omwenjenden moatte dúdlikheid ha."

Burgemeester Jeroen Gebben: "Juster wie in goede dei, de provinsje is fan posysje feroare, mar wy as ried moatte dochs efkes witte litte hoe at wy deryn steane." Hessel Bouma: "Wy wolle nei in sirkulaire ekonomy. Engie wol elektrisiteit opwekke. Oer dy autobewegingen sit ik net sa yn. Wy brûke dy stroom mei syn allen, stroom fan sinne, fan wyn en fan biogas. Ik sprek my op dit momeint net út tsjin in bio fergister." Nynke Koopmans (VVD): "Wy binne net tsjin in fergister, mar hy moat net op dit plak en wy hawwe ús twifels oer dy stront út Brabân, dêr hat Engie gjin antwurd op jûn."

Rinze Eizema (PvdA) verwees nog even naar de situatie van de Centrale bij de Burgumer Mar: "Doe gie de rie akkoard. No komt Engie mei in plan, in goed plan, mar net op dit plak, dat soe in ramp wêze. Dy 900 hântekeningen binne dúdlik. De PvdA is krekt as yn 1965 tsjin. En dy grutte gebouwen kinne der ek wol ôf neffens ús." Brigitta Scheepsma (GrienLinks): "Wij hebben wel onze bedenkingen, een bio vergister is niet duurzaam. Heel duidelijk: wij zijn niet voor een bio vergister."

De meest uitgebreide en onderbouwde motivering kwam van Gelbrig Hoekstra (CDA): "It wie juster in geweldige dei, der binne tinkwizen dield, it giet om ús wenjen, wurkjen en wolwêzen. Is sa’n biofergister wol duorsem. Wy diele de soargen oer stank, lûd en de gefolgen foar de rekreaasje. Der moat gjin fergister komme by de Mar, dat past net yn it bestemmingsplan. En dan dy oanfier, dat griist ús oan. De omwenjenden binne bot skrokken. Dy fergister leveret wurkplakken, maar dy wurde troch de rekreaasje wer ynlevere. Hoe no fierder? Wy moatte dúdlik wêze, mar de doar net in mei in klap tichtgoaie. Der soe in enerzjyplan komme moatte yn oerlis mei alle belutsenen."

Douwe Hooijenga (CU): "Alderearst in kompliment foar de aksjegroep, net fuort it 'nimby syndroom' út de kast. Wy wolle net by foarbaat nee sizze, mar wol kritysk nei de plannen sjen. It plan is net sa min, mar de lokaasje is net geskikt, sa ticht by in fekânsjepark, dan kinne dy de tent wol slute. Hawwe wy hjir wol in mestoerskot, dus wer komt dy mest wei. Wy sizze nee tsjin dizze fergister, mar wy wolle wol fierder mei de plannen. Rommert Dijk (PvdA) refereerde ook nog even aan de excusrie van woensdag naar Bemmel: "Wat hawwe wy moai fuort west." Hij maakte duidelijk dat zijn partij moeite had met de verdeling van de ‘lusten en de lasten’: "Dy is net útbalansearre." Hij kondigde alvast de steun van zijn partij aan voor de in te dienen motie. Die werd met (bijna) algemene stemmen aangenomen, alleen Hessel Bouma (GBT) 'wol noch efkes ôfwachtsje'.



De conclusie is duidelijk: de gemeenteraad wil geen bio vergister op die locatie. Maar wat als Engie met een andere locatie op de proppen komt, of misschien, zoals gesuggereerd werd, in gooi doet naar de locatie bij Sumar. Met andere woorden, ware dit een wielerkoers, dan zouden ze in Vlaanderen zeggen: 'het is nog niet gedaan, prijzen op de meet'.

