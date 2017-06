Snorfietsster gewond na aanrijding in DamwÃ¢ld

Snorfietsster gewond na aanrijding in Damwâld

Publicatie: vr 16 juni 2017 12.18 uur

DAMWâLD - Op het parkeerterrein bij het winkelcentrum in Damwâld is vrijdag rond 10.00 uur een snorfietsster gewond geraakt. De vrouw reed over het parkeerterrein en reed tegen een auto aan. Waarschijnlijk raakte de snorfietsster het voertuig tegen de trekhaak, waarna zij ten val kwam.

Een politievoertuig en een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de snorfiets bij de eigenaresse thuisgebracht.



Herinrichting Damwâld

Alle scooterrijders, brom- en snorfietsers en fietsers moeten de laatste weken en ook de aankomende weken nog via het parkeerterrein. De Haadwei wordt namelijk opnieuw ingericht en daardoor kunnen fietsers niet via het fietspad langs de Haadwei.

