FNP wil â€˜tiny housesâ€™ ook in Dongeradeel

FNP wil ‘tiny houses’ ook in Dongeradeel

Publicatie: vr 16 juni 2017 00.11 uur

DOKKUM - De FNP in de gemeente Dongeradeel wil dat er ook in Dongeradeel Tiny Houses geplaatst kunnen worden. De partij kwam daarom met een initiatiefvoorstel over dit onderwerp tijdens de raadscommissie Omkriten. De partij wil voor het eind van het jaar een evenement organiseren waar belangstellenden informatie kunnen krijgen. In de aanloop naar het evenement wil de partij dat er samen met wijkraden en dorpsbelangen wordt geïnventariseerd welke gebieden in de gemeente geschikt zijn voor de kleine huisjes.

In de samenleving neemt de populariteit voor het wonen in kleine huisjes toe. Jongeren hebben minder te besteden en geven hun geld liever uit aan bijvoorbeeld een reis dan aan de inrichting van een woning. Daarom zijn de kleine huisjes vooral ideaal voor jongeren die niet veel eisen stellen en goedkoop willen wonen. De gemeente wil 5000 euro beschikbaar stellen van het evenement. Wethouder van der Ploeg gaf overigens aan nog geen concrete vraag voor de huisjes in Dongeradeel te hebben gehad. Bij de FNP meldden zich naar eigen zeggen wel een aantal belangstellenden.