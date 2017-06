Sportverenigingen Dokkum willen niet verhuizen

Publicatie: do 15 juni 2017 23.37 uur

DOKKUM - Verschillende sportverenigingen uit Dokkum zijn tegen de mogelijke verplaatsing van sportvelden in de stad. Voetbalvereniging Dokkum, tennisclub Dokkum en kaatsvereniging Oostergo willen het huidige terrein in het Harddraverspark liever niet verlaten. Dat maakten de vereniging duidelijk tijdens de raadscommissie Omkriten donderdagavond. De gemeente Dongeradeel hield eerder vast aan sportconcentratie in Dokkum en gaf het college van Burgemeester en Wethouders de opdracht om de concentratie in het Tolhuispark verder uit te werken.

Interim-voorzitter Sjoerd Radersma kwam namens voetbalvereniging Be Quick als eerste aan het woord. De voetbalvereniging heeft moeite met de verplaatsing van de velden, omdat in de schetsen een veld direct naast de vereniging komt. De vereniging vrees voor de uitbreidingsmogelijkheden, ziet een opoffering van een deel van het park niet zitten en vreest voor de financiële consequenties. Op grond van de eerste verkenning wordt de investering geraamd op € 4.639.450.

Voorzitter Jan-Ede Brijker sprak donderdagavond niet alleen namens VV Dokkum, maar ook uit nam van de tennisclub, camping en kaatsvereniging. De verenigingen blijven volgens Brijker liever in het Harddraverspark zitten. Toch is uit de gespreksverslagen van de verschillende bijeenkomsten op te maken dat de verenigingen wel rekening houden met een eventuele verplaatsing. Alle verenigingen kwamen met wensenlijstjes bij een verplaatsing. Brijker: “Als we moeten verplaatsen, dan is dat wat ons betreft altijd met behoud van de volumes die we nu hebben. Niet inperkend in de toekomst”.

Voorzitter Hans Westra van korfbalvereniging De Granaet was een heel stuk positiever over de gang van zaken en de mogelijke verplaatsing. Door de uitbreiding van de camping werd de korfbalvereniging negen jaar geleden gedwongen om te verhuizen naar het Tolhuispark. "Achteraf gezien blij dat de gemeente toen besloot om de camping uit te breiden. Het was toen wel een bedreiging maar werd een kans”, aldus Westra. Hij riep de verenigingen dan ook op om in het vervolgproces een positievere insteek te hanteren.

De resultaten worden voorgelegd aan de raad op 6 juli 2017, waarbij gevraagd wordt een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor zowel de 1e fase als voor de 2e fase van het voorbereidingsproces. In de tweede fase wordt het proces vervolgd waarbij toegewerkt wordt naar een verdere detaillering uitmondend in een structuurplan, een nauwkeurige kostenraming van zowel de investering als van het beheer en onderhoud en een uitvoeringsplanning. Begin november moeten alle verenigingen definitief duidelijkheid hebben over de toekomst van hun verengingslocatie.