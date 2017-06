6 maand cel voor veroorzaker dodelijke aanrijding

LEEUWARDEN - De Leeuwarder (31) die op 8 november 2015 op de N381 bij Donkerbroek een dodelijk ongeval veroorzaakte, is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden wegens 'zeer onvoorzichtig rijgedrag' veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden en een rijontzegging van drie jaar. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden anderhalf jaar cel.

De Leeuwarder is in een flauwe bocht naar rechts met zijn gehuurde Nissan op de verkeerde weghelft terechtgekomen en frontaal op de hem tegemoetkomende Chevrolet van een echtpaar uit Hoogeveen gebotst. De 52-jarige bestuurder van de Chevrolet overleed ter plaatse. Zijn 54-jarige echtgenote werd zwaargewond per ambulance afgevoerd. Ook de Leeuwarder belandde in het ziekenhuis.

De man zei dat hij vla voor het ongeval een black-out moet hebben gehad. Bij het uitlezen van zijn telefoon bleek dat hij vanaf het moment dat hij in Leeuwarden in de auto was gestapt tot aan het moment van de botsing vrijwel continu aan het Whatsappen was met zijn vriendin. De vriendin had te kennen gegeven dat ze de relatie wilde beëindigen. De Leeuwarder liet in een continue stroom aan berichten weten dat hij een eind aan zijn leven wilde maken.

Volgens hem waren de zelfmoorddreigingen een ultieme poging om zijn vriendin over te halen om bij hem te blijven. Zowel het OM als de rechtbank kunnen niet bewijzen dat de man de botsing heeft veroorzaakt om zichzelf van het leven te beroven. De rechtbank gaat er wel van uit dat de Leeuwarder geen black-out heeft gehad. De man was volgens de rechtbank volledig toerekeningsvatbaar. In de straf liet de rechtbank meewegen dat de Leeuwarder vaker te hard heeft gereden.