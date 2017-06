Brug SkÃ»lenboarch eindelijk weer in gebruik

Brug Skûlenboarch eindelijk weer in gebruik

Publicatie: do 15 juni 2017 13.15 uur

JISTRUM - De brug van Skûlenboarch bij Jistrum is sinds woensdagmiddag weer helemaal in werking. Auto's, fietsers en voetgangers kunnen weer gebruikmaken van de brug en de bedrijven rondom het Prinses Margrietkanaal zijn nu weer optimaal bereikbaar vanaf alle kanten.

De brug van Skûlenboarch is 148 dagen lang gestremd geweest voor het wegverkeer. De gerepareerde brug werd begin juni al teruggeplaatst en in de afgelopen twee weken is alles getest. De brug werkt nu weer 100% en draait weer als een klokje. De verwachting is dat de brug weer minstens vijf jaar mee kan.