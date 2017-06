Hoorzitting vergister: 'Harkje nei de boargers'

Publicatie: do 15 juni 2017 12.15 uur

BURGUM - 'Harkje nei de boargers'. Dat was de boodschap van de laatste van de zeven insprekers, woensdagavond in het gemeentehuis in Burgum, waar een hoorzitting werd gehouden over de komst van een biovergister nabij de centrale in Burgum. Hij kwam van Jan de Vries, die dorpsbelang Burgum vertegenwoordigde.

Als de gemeenteraad goed geluisterd heeft en zijn raad ter harte neemt, is de komst van die vergister nog heel ver weg. Zeker nu de provincie de besluitvorming in handen van diezelfde gemeenteraad heeft gelegd. Daardoor komt de hele procedure op lossen schroeven te staan, maar dat was voor burgemeester Jeroen Gebben, hij werd in het eerste gedeelte van deze bijeenkomst vervangen door FNP’er Wijbe Postma, geen aanleiding om deze hoorzitting, die uiteraard naast het bekende 'nut en noodzaak' vooral ging over stank-, geluids- en milieuhinder, niet door te laten gaan.

Integendeel, de raad wilde antwoord op hun vragen, zeker op het moment van deze onverwachte koerswijziging van de pronvicie. Het werd alsnog een tamelijk 'dreech' avondje, met name omdat de ingevlogen onafhankelijke deskundigen nu niet bepaald Jip en Janneke -taal gebruikten. Met andere woorden: het was soms voor niet-ingewijden maar moeilijk te volgen met al die technische termen. De drie heren, drs. Heijne, prof. Schoot Uiterkamp en ing. Van Dijk, gingen voor het merendeels niet terzake deskundige publiek diepgaand in op maatschappelijke acceptatie, de duurzaamheidsvraag en op de wettelijke kaders aangaande geur en geluid.

Geen eenvoudige onderwerpen, ook al omdat die beide laatste aspecten een hoog subjectiviteits gehalte hebben. De heer Van Dijk legde dat ook uit, hij noemde als complicerende factor het ontbreken van een geurbeleid van de provincie. De heer Heijne wees op de omstandigheid dat de fossiele brandstoffen bijna aan hun einde zijn en dat er dus alternatieven moeten komen, zeg maar een energieagenda. Over de maatschappelijke acceptatie merkte hij op dat 'de mensen' er bitter weinig van weten. Hij pleitte daarom voor gerichte communicatie, met name over het aspect van 'wie krijgt de baten en wie de lasten'. Dat was een retorische vraag, iedereen in de raadszaal had wel in de gaten hoe die verdeling zal zijn.

Prof. Schoot Uiterkamp ging met name in op de duurzaamheidsvraag, hij noemde biogas een mogelijk goede schakel in een circulaire economie. "De massa bepaalt de duurzaamheid", oordeelde hij. Brigitta Scheepsma (Grien Links) en Nynke Koopmans (VVD) stelden aan de drie heren vragen over de mate van duurzaamheid: Is bio-vergisting wel duurzaam en past het wel in de circulaire economie.



Het was Engie-directeur Rutger Jan Pessers die het debat had geopend, hij legde uit wat Engie van plan is en waarom juist voor deze locatie is gekozen. "Wij doen dat vergisten van mest en afvalstoffen in het groot, groen gas neemt het over van het aardgas", betoogde hij. Hij schetste daarna een beeld van de positieve effecten die het vergisten zal hebben. Dat de Engie vergister juist op deze locatie komt, lag volgens de heer Pessers aan de faciliteiten en de aanwezigheid van de electriciteitscentrale die daar staat. "Wij gaan geen kadavers verwerken", aldus de Engie-directeur, "het geur-aspect heeft onze volledige aandacht. Bovendien biedt deze vergister kansen voor Tytsjerksteradiel bijvoorbeeld op het gebied van de werkgelegenheid, kennisontwikkeling en en innovatie. Het is bovendien een opstap naar meer. Engie heeft met dit project het voortouw genomen."

De raad wilde vervolgens weten waar die mest vandaan zal komen en hoeveel vrachtwagens per etmaal die zullen aanvoeren. Brigitta Scheepsma wilde weten of de mest inderdaad wel uit de regio zal komen, met andere woorden of het overschot, want daar gaat het om, wel groot genoeg is. Piet Reitsma wilde naar aanleiding van het begrip ‘opstap naar meer’ weten wat wij kunnen verachten. Bovendien waren er vragen van Lamina Westerdijk (CDA) over de komst van nog zo’n vergister bij Kootstertille en of er dan niet een lastige concurrentie zou kunnen onstaan. De heer Pessers legde uit dat Engie geen vergister zou hebben gepland in een regio waarin de economische haalbaarheid niet aanwezig zou zijn.



Het tweede deel van deze hoorzitting was gereserveerd voor een zevental insprekers, die allen op hun eigen wijze, een duidelijke tegenstem lieten horen. Joeke Remkus de Vries als vertegenwoordiger van de HIMBO uit Burgum opende het bal. "Wij verwachten er last van te hebben", aldus de heer De Vries, "en bovendien vragen wij ons af wat het voordeel is ten opzichte van zonnepanelen."

De tweede inspreker, Gjalt de Haan van de 'actie groep vergister nee Noardermar e.o', zelf eigenaar van een bio vergister voor zijn eigen bedrijf: "Deze locatie en deze schaal roept vragen op." Hij noemde met name stikstof en fosfaat als sturende factoren in het mestbeleid. "Echt duurzaam is deze grote vergister niet", aldus de heer De Haan.

Mevr. Siebenga sprak namens de zelfde actiegroep van een geweldige dag, alleen was de aanleiding iets minder. Ze refereerde daarbij aan de trip naar Bemmel waar een vergister gebouwd en gedeeltelijk in functie is. Daarna memoreerde ze het belang van het toerisme in Fryslân: "Toerisme levert banen op en het is een probaat middel tegen werkloosheid. De gemeente heeft veel te bieden met goede en hoogwaardige accomodaties. We moeten zorgvuldig omgaan met de natuur en het landschap en nu komt er een bedrijf dat een enorme co-vergister wil bouwen. Die past hier niet, het levert bovendien geen banen op, maar het kost banen. Dit kan en mag geen weldenkend gemeentebestuur laten gebeuren."

De heer T. Vos, ook van de al genoemde actiegroep, kwam met een korte geschiedenisles waar in de Centrale aan de Burmgumer Mar een rol speelde. Zij conclusie was duidelijk: "Hier past geen grote vergister." Klaas de Haan (idem) sprak over 'een van de mooiste stukjes van Fryslân'. Hij noemde de plannen van Engie 'te mooi om waar te zijn'. "Niemand zit hierop te wachten", aldus de heer De Haan, "er is geen nut en noodzaak en de locatie is ongeschikt." Hij kwam met 900 handtekeningen die hij staande de vergedering aanbood aan burgemeester Jeroen Gebben. Wietse Postma was kort in zijn oordeel: "Dit wordt een debacle."

De laatste inspreker, Jan de Vries namens dorpsbelang Burgum, was de meest spraakmakende van het zevental. Hij begon met de luidkeelse kreet van de Frans revolutie: "Liberté, égalité et fraternité". "Mei oare wurden, (De Vries deed zijn verhaal als enige in het Frysk, waar afgesproken was om ‘de Tweede Rijkstaal’ te gebruiken vanwege de niet Friestalige gasten), "harkje nei de boargers, soargje dat sy oandacht krije, ús moaie Burgum wol net tajaan oan de krimpgedachte. Dit projekt hat gjin mearwearde."

Hij noemde ook nog even SONAC: "Mar at jo sjogge wat dy allegearre dogge foar de mienskip, dat sjoch ik Engie noch net sa gau dwaan." Hij toonde zich, geheel in stijl met zijn af en toe hilarische verhaal, bereid om de Fransen, Engie dus, opnieuw tegen te houden bij Quatrebras, daarbij refererend aan de Franse overheersing van ons land. Burgemeester Jeroen Gebben bedankte alle aanwezigen voor hun inbreng en voor hun houding tijdens het debat. Vanavond, donderdag dus, zal in de reguliere raadsvergadering opnieuw dit punt aan de orde komen en zullen de raadsfracties erover van gedachten kunnen wisselen. Wordt dus vervolgd.

