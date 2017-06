'Biovergister past niet in bestemmingsplan'

Publicatie: wo 14 juni 2017 19.40 uur

BURGUM - De provincie Fryslân vindt dat de komst van meerdere biovergisters op het terrein van de Centrale bij Burgum niet past in het bestemmingsplan. In een mailtje aan wethouder Geerling Schippers liet de provincie dit woensdag weten. De provincie heeft extern juridisch advies ingewonnen alvorens men tot dit besluit kwam.

De wethouder maakte het nieuws woensdagavond bekend tijdens een hoorzitting over de komst van de biovergisters van Engie. De inhoudelijke argumenten worden donderdag door de wethouder toegelicht. Raadsleden en geinteresseerden waren deze woensdag naar Bemmel afgereisd om een soortgelijke biovergister van Engie (foto boven dit bericht) te bekijken. Tijdens de hoorzitting konden voor- en tegenstanders hun mening kwijt. Ook Engie sprak in om te vertellen over hun plannen.

Het besluit van de provincie betekent dat de gemeente Tytsjerksteradiel geen advies meer hoeft uit te brengen aan de provincie. De raad heeft de besluitvorming nu in eigen handen. De vergisters zullen er nu alleen komen als de gemeenteraad expliciet wil dat de vergisters er komen. Het bestemmingsplan moet dan 'omzeild' worden via een 'verklaring van geen bedenkingen'. De raad moet dan een uitzondering maken om de biovergisters in te kunnen passen in het bestemmingsplan.

Na de hoorzitting van woensdagavond wordt er donderdagavond in de gemeenteraad opinierend gesproken over de vergisters van Engie. Vermoedelijk zal in september definitief een besluit volgen.

Kijk woensdagavond nog live naar

de hoorzitting die nog gaande is.