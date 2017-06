Auto in de greppel bij Gorredijk

Publicatie: wo 14 juni 2017 17.58 uur

GORREDIJK - Aan de Hans de Jongwei in Gorredijk is woensdag aan het einde van de middag een auto in de greppel terecht gekomen. De bestuurder van het voertuig kwam met de schrik vrij.

In eerste instantie was de melding dat er een auto in de sloot lag, hierop werd er groot ingezet. De brandweer van Drachten en Leeuwarden waren wel opgeroepen, maar konden halverwege retour. De brandweer van Gorredijk heeft geholpen bij het bergen van de auto.

FOTONIEUWS