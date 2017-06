Wild Romance naar Ameland

HOLLUM - Restaurant Binnen in Nes op Ameland heeft voor het Rôggefeest de Wild Romance weten te contracteren. Het Rôggefeest is het jaarlijkse straattheater- en muziekfestival op het Waddeneiland en dat vindt dit jaar op 4 augustus plaats.

Wild Romance was de begeleidingsband van de Nederlandse zanger-pianist Herman Brood en de iconen van de Nederlandse rockmuziek. De band gaat nog steeds door het leven als Wild Romance, maar heet voluit Dany Lademacher's Wild Romance. Herman Brood is er niet meer bij, hij stierf in 2001. Meestergitarist en vocalist Lademacher, die vanaf 1977 met Brood speelde een vele succesnummers samen met hem schreef, draagt nu de band. De complete zesmansformatie stapt op de veerboot om in Nes te spelen in het avondprogramma van het Rôggefeest.

Het concert vindt plaats in het centrum van Nes, bij restaurant Binnen en is gratis toegankelijk.