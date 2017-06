Poging diefstal telefoons met geprepareerde tas

Publicatie: wo 14 juni 2017 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een Georgische asielzoeker uit Drachten (26) is donderdag bij verstek veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een week. De man probeerde op 21 februari bij de Media Markt in Drachten twee telefoons –gezamenlijke waarde 900 euro- te stelen. De Georgiër had een tas bij zich die was bekleed met aluminiumfolie, zodat de alarmpoortjes niet af zouden gaan.

Hij had de telefoons in de tas gestopt. Hij had ze er ook weer uitgehaald voor hij de kassa bereikte, maar desalniettemin vond officier van justitie Sus Broekstra dat er gesproken kon worden van een voltooide diefstal. De officier eiste een week cel. Omdat de verdachte een blanco strafblad had, maakte rechter Bauke Jansen er een voorwaardelijke celstraf van.