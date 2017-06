Cokeverslaafde penningmeester graait in kas

Publicatie: wo 14 juni 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - Niemand van het metaalbedrijf uit Leek wilde het op zich nemen: het geld beheren van personeelsvereniging De Draaiers. Uiteindelijk bood een 28-jarige Gorredijkster zich aan. 'Nadat ik eerst vijf keer nee had gezegd', zei de man woensdag tegen politierechter Bauke Jansen. Een van de mede-eigenaren had er al niet een goed gevoel bij, de Gorredijkster had ook al een soort lening van het bedrijf gekregen.

De directeur had het bij het rechte eind: in januari van dit jaar kreeg het bedrijf lucht van onbetaalde rekeningen bij de personeelsvereniging. Het bleek dat de penningmeester in ongeveer twee jaar tijd ruim 11.000 euro uit de personeelskas achterover had gedrukt. Dat geld had hij voornamelijk gebruikt om zijn cocaïnegebruik te financieren. Hij raakte nog dieper in de problemen, toen hij probeerde het ontbrekende kasgeld terug te winnen in het casino.

Hij was behoorlijk gewiekst te werk gegaan, constateerde de rechter. Bij controles van de kascommissie zorgde de Gorredijkster dat de kas aangevuld was. De dagafschriften kreeg de kascommissie echter niet te zien. Op dat punt hadden de controleurs ook wel wat scherper kunnen zijn, meende Jansen. De penningmeester kreeg op staande voet ontslag. Hij heeft inmiddels een andere baan, de nieuwe werkgever weet van niets.

Hij verzekerde de rechter dat hij bij zijn nieuwe baas geen geld meer door de handen krijgt. Hij zei dat hij bereid was alles terug te betalen, maar niet nadat hij eerst zijn eigen schulden had afgelost. Met die opmerking maakte hij geen goede beurt bij de rechter. 'Ik zou juist proberen om het geld zo snel mogelijk terug te betalen, desnoods door geld te lenen', zei Jansen.

De man heeft op eigen kracht zijn cokeverslaving overwonnen. De reclassering had er vertrouwen in, een behandeling werd niet nodig geacht. Officier van justitie Sus Broekstra ging daarin mee. Zij eiste een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Rechter Jansen nam het voorstel over. Hij bepaalde ook dat de Gorredijkster de personeelsvereniging schadeloos moet stellen. In totaal gaat het om een bedrag van 11.056 euro.