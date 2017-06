Brug open, omrijden geblazen

Publicatie: di 13 juni 2017 22.54 uur

BURGUM - De brug in Burgum was dinsdagavond de gehele avond gestremd voor het doorgaande verkeer. Veel automobilisten waren niet op de hoogte van de stremming mede doordat op de borden aangegeven was dat er 'ernstige verkeershinder' zou zijn deze avond. De brug was echter de hele avond gestremd.

Voor fietsers en voetgangers werd de zonnepont van Suwâld ingezet om mensen te vervoeren over het Prinses Margrietkanaal.

