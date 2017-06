Hennepkwekerij opgerold in BroeksterwÃ¢ld

Hennepkwekerij opgerold in Broeksterwâld

Publicatie: di 13 juni 2017 17.23 uur

BROEKSTERWâLD - De politie heeft maandag een hennepkwekerij met 393 plantjes opgerold. De kwekerij bevond zich in een schuur achter de woning. De twee bewoners zijn aangehouden.

Dankzij een anonieme tip kwam de politie de kwekerij op het spoor. In de woning werd verder nog een kleine hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen. Dit is allemaal in beslag genomen en vernietigd. Om het met de kwekerij verdiende vermogen terug te halen zijn er twee voertuigen en een speedboot in beslag genomen.