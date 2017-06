Politie helpt bij verkeersexamen basisschool

Publicatie: di 13 juni 2017 15.21 uur

FRIESCHEPALEN - Vandaag was het verkeersexamen voor de kinderen van Basisschool Rehoboth.

Eerst werden de fietsen gekeurd. Vervolgens moesten de kinderen een slalom parcours afleggen bij de school. Daarna moesten ze nog een keer het parcours afleggen maar dan met een ring aan hun oor. Dit moest een telefoon voorstellen om te kijken of de kinderen het parcours dan nog zo goed af kunnen leggen. Vervolgens moesten ze door Frieschepalen heen fietsen. De politie had borden neergezet om de route aan te geven en om te kijken of de kinderen de borden ook allemaal volgens de regels volgden. Na de route kwamen alle kinderen weer terug op school om daar de uitslag te krijgen. Alle kinderen zijn geslaagd voor hun verkeersexamen.

