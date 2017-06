Man gewond door gekantelde scootmobiel

Publicatie: di 13 juni 2017 15.04 uur

BURGUM - De bestuurder van een scootmobiel is dinsdag rond 14.30 uur gewond geraakt toen hij met zijn voertuig kantelde. De man reed door de bocht richting Tiltrans en wilde linksaf slaan richting de Kuperstrjitte. Hij raakte echter met zijn achterwiel de vluchtheuvel in het midden van de weg. De man viel van zijn voertuig en kwam op het asfalt tot stilstand.

Omstanders hebben zich ontfermd over het slachtoffer in afwachting van de komst van een ambulance. Hij liep in elk geval een hoofdwond op.

