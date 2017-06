Drie woningbraken in Noordoost Friesland

Publicatie: di 13 juni 2017 13.28 uur

DAMWâLD - In de afgelopen vijf dagen is er in elk geval driemaal ingebroken in een woning in Noordoost Friesland. Twee inbraken vonden vrijdag plaats in Damwâld en Burgum. Zondag werd er ingebroken in Dokkum.

De politie maakt woninginbraken niet meer actief bekend. Alleen bij de inbraak in Damwâld heeft de wijkagent dinsdag laten weten dat deze in de avonduren plaatsvond in een woning aan de Lytse Loane. Bij deze inbraak werden meerdere spullen buitgemaakt waaronder een laptop.

In alledrie zaken hebben de bewoners aangifte bij de politie gedaan.