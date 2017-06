Dokkumer binnenstad heeft last van duiven

Publicatie: ma 12 juni 2017 21.05 uur

DOKKUM - Aan de zuidzijde van de binnenstad ondervinden verschillende bewoners en ondernemers overlast van duiven. De vogels leveren geluidsoverlast en laten vogelpoep achter. Het gaat om ongeveer 200 duiven die de binnenstad teisteren. Er werden al meerdere maatregelen getroffen om de overlast in te dammen, maar het probleem verplaatst zich in plaats van dat het opgelost wordt.

Een aantal bewoners wil graag gezamenlijk een oplossing realiseren en is daarom op zoek naar meer bewoners die ook graag wat aan het probleem willen doen. De wijkraad van de binnenstad roept daarom op om zich bij hen te melden. De wijkraad: "Geef daarom aan of je mee wilt helpen aan het oplossen van dit probleem. Dan brengen we je in contact met het 'actiecomité van de buurt'.