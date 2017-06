Groninger slaat homoseksuele discoganger

Publicatie: ma 12 juni 2017 17.00 uur

LEEUWARDEN - Rechter Monte van Capelle had geen goed woord over voor het optreden van de verdachte die maandag tegenover hem zat. De 28-jarige inwoner van Groningse Niezijl had op 22 januari in de Toxbar op Schiermonnikoog een andere discoganger tegen het hoofd geslagen. Het was geen doorsnee mishandeling: het slachtoffer had even tevoren op de dansvloer een andere man gezoend.

Daarop had de Groninger gereageerd door irritant om de mannen heen te dansen en ze uit te dagen. Toen het slachtoffer daar uiteindelijk op in ging -'Zal ik jou ook lekker op de bek pakken?' zou hij tegen de verdachte hebben gezegd- had de Groninger uitgehaald. 'Ik denk dat de verdachte het niet zo heeft op onze homoseksuele medemens', merkte officier van justitie Tjerk Buma op.

De officier eiste een boete van 750 euro plus hetzelfde bedrag voorwaardelijk. Een pittige eis, en niet zonder reden, volgens de officier. 'Gelet op de zinloosheid, het gebrek aan respect en de homofobie'. De rechter nam de eis over. Hij wees aan het slachtoffer 1000 smartengeld toe. Van Capelle noemde het incident 'een volstrekt onterechte, zinloze mishandeling'.