Marianne Thieme opent Lytse HÃ»skes Strjitte

Marianne Thieme opent Lytse Hûskes Strjitte

Publicatie: ma 12 juni 2017 15.55 uur

HURDEGARYP - Onder grote belangstelling heeft maandag Tweede Kamerlid Marianne Thieme en burgemeester Jeroen Gebben in Hurdegaryp het eerste straatje met 'tiny houses' van Nederland geopend. De komst van Marianne Thieme had wel een uurtje vertraging opgelopen maar dat kon de pret niet drukken. Thieme opende het straatje omdat haar Partij voor de Dieren een stimuleringsfonds voor 'tiny houses' oppert. De naam op het bordje werd wel een mooi Friese naam: Lytse Hûskes Strjitte.

In de samenleving neemt de populariteit voor het wonen in kleine huisjes toe. Jongeren hebben minder te besteden en geven hun geld liever uit aan bijvoorbeeld een reis dan aan de inrichting van een woning. Daarom zijn de kleine huisjes vooral ideaal voor jongeren die niet veel eisen stellen en goedkoop willen wonen. Dankzij de gemeente Tytsjerksteradiel was het voor het eerst in Nederland mogelijk om een straatje met vijf 'tiny houses' te realiseren.

De huisjes in Hurdegaryp staan op een kavel van 160 m2 en zijn echt klein. Ze hebben een woonoppervlakte van 30 m2, inclusief een veranda. Alle huisjes zijn voorzien van een keuken, badkamer, woonkamer en slaapruimte. De huizen waren maandagmiddag te bekijken voor het nieuwsgierige publiek. De overdracht voor de vijf bewoners vindt dinsdag plaats. Ze kunnen daarna beginnen met de verhuizing.