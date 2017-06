24/7 toegang tot AED van EHBO Buitenpost

Publicatie: ma 12 juni 2017 15.29 uur

BUITENPOST - De EHBO Vereniging Buitenpost-Gerkesklooster vindt het belangrijk dat de overlevingskans bij een hartstilstand ook voor bewoners in de omgeving zo groot mogelijk is. Daarom is één van de AED's van de vereniging naar buiten verplaatst. De andere AED blijft mobiel beschikbaar voor de hulpverlening bij evenementen. De AED hangt in een rode kast onder de carport van Jan en Dineke van der Bij aan de Lange Schoor 40 in Buitenpost.

De AED kast is de vereniging aangeboden door de Hartstichting en Vriendenloterij. Dankzij de buitenkast is de AED nu 24/7 bereikbaar voor de omgeving. Uiteraard is de AED ook aangemeld bij HartslagNu, het oproepsysteem voor burgerhulpverleners die kunnen reanimeren. In Buitenpost zijn nu in totaal 6 AED's bij HartslagNu aangemeld. Deze kunnen door de 67 burgerhulpverleners van Buitenpost worden bediend, en natuurlijk door ieder ander die een reanimatiecursus heeft gevolgd.

Inwoners van Buitenpost en omgeving die nog willen leren reanimeren kunnen zich melden bij de EHBO Vereniging. Bij voldoende opgave start binnenkort een nieuwe avondcursus in Buitenpost. Zie voor info en opgave: www.ehbobuitenpost.nl.