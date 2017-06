Dokkumer (57) filmt stiekem in kleedhokje zwembad

Publicatie: ma 12 juni 2017 14.40 uur

LEEUWARDEN - Een vrouw die zich omkleedde op 16 januari in een kleedhokje van zwembad het Tolhuisbad in Dokkum ontdekte dat ze werd gefilmd via een gaatje in de wand. De vrouw sloeg alarm. De man die haar had gefilmd, een 57-jarige Dokkumer, was niet bepaald het prototype van een vieze man of een lol trappende puber, die een geintje uithaalde. Dat was ook een van de eerste dingen waar rechter Monte van Capelle iets over zei.

'Dit soort dingen zie je bij 13-, 14-jarigen, maar niet bij een meneer uit 1959', aldus de rechter. Het was ook nog eens niet voor het eerst dat de Dokkumer iemand heimelijk had gefilmd. Tegenover de politie had hij bekend dat hij dit in het verleden wel vaker had gedaan. Het zou met zijn eigen verleden te maken hebben: toen hij 17 was zag hij vanuit de ouderlijke dat de achterbuurvrouw zich stond uit te kleden.

Een maatschappelijk werker, waar hij zich meteen na het incident voor hulp had aangemeld, vermoedde dat die confrontatie een diepe indruk had achtergelaten. Elke keer als een gelegenheid zich voordeed, zou die gebeurtenis bij de verdachte naar boven komen. 'Er zat een soort drang achter', zei de man. Voor de vrouw die werd gefilmd, was het op zijn zachtst gezegd een zeer onprettige gebeurtenis.

Advocaat Thirza Overes verzekerde haar dat haar cliënt de opnames had gewist. Desalniettemin vorderde het slachtoffer 500 euro smartengeld. De reclassering had voorgesteld om de Dokkumer naar de GGZ te sturen, voor een diagnostisch onderzoek. Dat vond de advocate niet nodig. Zij betoogde dat de man al geholpen wordt. Bovendien heeft hij zijn omgeving verteld wat er was gebeurd.

Dat laatste zou al voldoende reden moeten zijn om niet opnieuw de camera te pakken en opnames te maken. Zelf zei hij ook dat hij het nooit weer zou doen. Hij had zijn huwelijk op het spel gezet: zijn vrouw had gezegd dat hij eigenlijk overspel had gepleegd. 'Dat kwam als een bom bij mij binnen', zei de Dokkumer. Hij zal zich toch bij de GGZ moeten melden voor onderzoek, de rechter vond het bepaald geen overbodige luxe.

Mocht de GGZ besluiten dat hij zich moet laten behandelen, dan zal hij zich daaraan moeten houden. Verder bepaalde Van Capelle dat de verdachte het slachtoffer 500 euro smartengeld moet betalen. Op voorstel van officier van justitie Tjerk Buma legde Van Capelle een werkstraf van 50 uur op, plus 50 uur voorwaardelijk. 'Dit was een hele nare inbreuk op de geestelijke gesteldheid van het slachtoffer', aldus de rechter.