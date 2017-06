Man scheldt parkeerwachtster uit: â‚¬ 500 boete

Man scheldt parkeerwachtster uit: € 500 boete

LEEUWARDEN - In niet mis te verstane bewoordingen uitte een inwoner van Wâlterswâld zijn ongenoegen over een parkeerboete, die hij op 7 januari in Dokkum onder de ruitenwisser had aangetroffen. Toen hij even later de dienstdoende vrouwelijke parkeerwachter tegenkwam, liep het uit op een ordinaire scheldpartij. De Wâlterswâldster schold de vrouw uit voor 'kankermongool' en 'vuile kankerhoer'.

Hij zou ook nog hebben gespuugd richting de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). De man zei maandag tegen rechter Monte van Capelle dat hij op de grond had gespuugd. De scheldkanonnade ontkende hij niet. Het was volgens hem niet eens zozeer om de boete geweest, hij was verbaal losgegaan omdat de BOA de portier van zijn auto had dichtgegooid terwijl hij in gesprek met haar was.

'Ik heb haar een paar vragen gesteld', zei de Wâlterswâldster. De vrouw zou volgens hem de portier hebben dichtgegooid, ten teken dat wat haar betrof het gesprek over was. Het was achteraf niet netjes geweest wat hij de vrouw naar het hoofd had geslingerd, besefte de verdachte. 'Het spijt me dat ik hier zit', zei hij. Officier van justitie Sus Broekstra noemde het gedrag van de Wâlterswâldster 'buitengewoon kwalijk'. Ze eiste een boete van 500 euro. De rechter vonniste overeenkomstig.