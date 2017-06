Huis van de maand: Nijewei 93 in Harkema

Publicatie: ma 12 juni 2017 09.43 uur

HARKEMA - Nijwei 93 te 9281 NP Harkema

Vraagprijs: € 298.000,- K.K.

Deze vrijstaande woning heeft behalve een vrijstaande garage en dierenverblijven ook nog een verrassend diepe (ca. 175 meter) en zonnige achtertuin. Het geheel is gelegen op een perceel van ca. 4.445 m².

U woont hier op een goed bereikbare locatie met alle voorzieningen die Harkema te bieden heeft op korte afstand maar in de achtertuin waant u zich in het buitengebied. Bovendien gelegen op korte afstand van ontsluitingswegen in de richting van Leeuwarden, Drachten en A7 (Groningen-Heerenveen).

Deze woning is traditioneel gebouwd in 1979 en grotendeels voorzien van isolatieglas, centraal verwarmd met behulp van radiatoren, de Nefit HR combiketel is van ca. 2002. Recent zijn nog de kunststoframen en een deurkozijn met isolatieglas geplaatst op de eerste etage. Tevens zijn de dakgoten in 2016 voorzien van nieuw zinkwerk en kunststofbekleding.

Indeling:

Begane grond: zijentree, hal met plavuizenvloer, toilet met fonteintje, kelderruimte, woonkamer met open haard, eetkamer gedeelte met een fraai uitzicht op de diepe achtertuin en een vaste kast, open keuken met gedateerde inbouwkeuken en plavuizenvloer, bijkeuken met plavuizenvloer, aansluiting wasmachine, achteringang en een tuindeur.

Eerste etage: overloop, twee slaapkamers aan de voorzijde, een grote slaapkamer aan de achterzijde met vaste kasten en een vaste wastafel, een kleine slaapkamer aan de achterzijde met loopdeur naar het platte dak, gedateerde badkamer met ligbad, toilet en een vaste wastafel.

Tweede etage: luik naar niet bevloerde zolder.

Vrijstaande stenen garage (afmeting ca. 9 x 4,5 meter) met aan de voorzijde een kanteldeur en een loopdeur, in de zijgevel is een tweede loopdeur, een betonvloer en deels is er een zolderberging.

Naast de woning is een lange oprit met voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein.

De diepe achtertuin is tevens bereikbaar via het pad aan de andere kant van de woning. Deze bijzonder diepe achtertuin is gesitueerd op het zonnige zuiden en onder andere ingericht met terrassen, dierenverblijven, dierenweide, gazons, vijvers en een grote waterpartij en ook nog een groentetuin. U kunt hier te wandelen op het eigen terrein.

Maak eens een afspraak om dit verrassende geheel met veel buitenruimte eens van binnen te bekijken en klik hier voor meer informatie.

