Geslaagde warme editie 8 van Drachten

Publicatie: zo 11 juni 2017 23.23 uur

DRACHTEN - De 13e editie van de 8 van Drachten heeft de deelnemers flink doen zweten. Het kwik liep vandaag op tot zo’n 26 graden. Ruim duizend deelnemers hebben vandaag hun beste beentje voorgezet om een mooie prestatie neer te zetten.

Atletiekvereniging Impala en SportevenementenFriesland hebben de loop georganiseerd. Zoals vanouds stond er ook dit jaar weer een goed doel centraal. Vandaag was dit de Hersenstichting.

Het parcours, dat loopt vanaf De Wissel in Beetsterzwaag naar de finish op het Kiryat Onoplein te Drachten, is vanaf 13:50 uur geheel verkeersvrij gemaakt. Voor de jongste deelnemers werd een Kidsrun georganiseerd. De start hiervan was op het parkeerterrein van de woonboulevard in Drachten en de finish lag na 1 mijl hardlopen op het Kiryat Onoplein.

FOTONIEUWS