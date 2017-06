VVD tegen komst biovergister in Burgum

Publicatie: zo 11 juni 2017 11.49 uur

BURGUM - De VVD-fractie Tytsjerksteradiel is tegen de geplande biovergister bij de elektriciteitscentrale in Burgum. Energieproducent ENGIE wil op deze plek graag een grote biovergister bouwen. "Er kleven teveel nadelen en onzekerheden aan deze vergister om een positief advies te kunnen geven, aldus de VVD-fractie Tytsjerksteradiel."

De VVD-fractie zal haar zienswijze volgende week donderdag inbrengen tijdens de raadsvergadering van de gemeente Tytsjerksteradiel. In Burgum ontstaat steeds meer verzet tegen de komst van de mega-biovergister. Het vrachtverkeer zal toenemen. De vergisting gaat verder gepaard met stank waardoor Burgum nu van twee kanten bestookt wordt. Aan de zuidkant van Burgum zorgt al bijna 100 jaar de 'stinkfabriek' voor stankoverlast.

De biovergister kan enorme stankoverlast veroorzaken. In Bemmel staat een soort gelijke installatie en vorige week moest de brandweer aldaar uitrukken in verband met een vreemde gaslucht die daar werd waargenomen. De omgeving werd met spoed een half uur lang afgezet door de politie. Uiteindelijk bleek dat dit de normale geur was die vrijkomt bij het vergistingsproces.