Afscheidsverrassing voor brandweerman in Gorredijk

Publicatie: zo 11 juni 2017 11.39 uur

GORREDIJK - Inwoners in Gorredijk werden zaterdagmiddag even opgeschrikt door sirenes in het dorp? Er was geen brand. Een brandweerteam haalde hun collega Eelco van der Sloot op van huis. Hij gaat het korps na 9 jaar verlaten en een nieuwe start maken mijn zijn gezin op Aruba.

Eelco werd door zijn brandweer collega's op een kar gehesen waarna er een rondrit door Gorredijk volgde om tot slot weer uit te komen bij de brandweerkazerne. Daar werd nog een feestje gehouden voor Eelco. Zijn brandweercollega's van Gorredijk wensen hem en zijn familie veel succes op Aruba.

