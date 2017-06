Froukje Schregardus winnaar fotowedstrijd

Publicatie: zo 11 juni 2017 09.50 uur

TWIJZEL - Froukje Schregardus uit Twijzel opnieuw publiekslieveling fotowedstrijd Keunstkrite

Net als vorig jaar beoordeelde de publieksjury het werk van Froukje Schregardus uit Twijzel als beste. Met haar foto van een pimpelmees die zijn jong voedt behaalde ze een ruime meerderheid.

Afgelopen vrijdag werd voor de derde keer de Keunstkrite Fotografie Oorkonde uitgereikt; voor de tweede keer ging deze naar Froukje Schregardus uit Twijzel. Het publiek koos haar foto met 47 stemmen als beste van de tien waarop gestemd kon worden. Het thema Under my skin/ûnder de hûd leverde 50 zeer creatieve inzendingen op voor de Keunstkrite Fotowedstrijd 2017. De vakjury bestaande uit Freerk de Boer, Binne-Louw Katsma en Marcel van Kammen had er een flinke kluif aan om hieruit 10 vaktechnisch beste foto's uit te selecteren. Daarna was het de beurt aan het publiek dat tijdens de gehele Kunstweek van Achtkarspelen een stem uit kon brengen op het mooiste plaatje. De foto's hingen daartoe anoniem geëxposeerd in de Canadian Coffee House (Binnen Markt) te Buitenpost en er werden 99 stembriefjes geteld. De onderwerpen waren zeer divers: van bloemen-close-ups en portretten tot abstracte vormen en een motor van een auto.

De tweede prijs was voor Siete Bergsma met zijn foto van zwammetjes op een boom ("onder de hoed", 39 stemmen) en de derde prijs ging naar Brenda van der Zee met haar portretfoto van een bemodderde vrouw ("beschermlagen" 38 stemmen).

"Het maakt niet uit wat je fotografeert, zolang je het maar binnen het thema kunt verantwoorden.", aldus Freerk de Boer, voorzitter van de vakjury. Volgend jaar is het thema "Vertel! Vertel!" en daarover werd tijdens de gezellige nazit in het koffiehuis al volop gespeculeerd. De volledige uitslagen zijn te vinden op de website van de Keunstkrite: www.keunskrite.nl/fotowedstrijd/

