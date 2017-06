Omwonenden niet geÃ¯nformeerd over aanleg zonnepark

Omwonenden niet geïnformeerd over aanleg zonnepark

Publicatie: za 10 juni 2017 18.58 uur

KOLLUM - Omwonenden van de Hesseweg en bedrijventerrein Jumaheerd in Kollum zijn niet te spreken over de gang van zaken over het aan te leggen zonnepark aan de Jumaheerd. Firma Pijnacker en Groenleven bv uit Heerenveen hebben een plan bij de gemeente neergelegd waarbij 7,7 hectare grond wordt voorzien van 26.500 zonnepanelen. Daarmee wordt ongeveer 43% van de totale elektriciteitsverbruik van Kollum voorzien.

Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat de raad er volledig achter staat om in Kollum een zonnepark te bouwen, maar volgens de omwonenden hadden de beide initiatiefnemers Firma Pijnacker en Groenleven eerst de omwonenden op de hoogte moeten stellen van dit aan te leggen zonnepark.

De gemeenteraad eist dan ook van Groenleven dat zij eerst met de omwonenden om de tafel gaan voordat de gemeente dit plan goedkeurt.

Met deze actie van de omwonenden lijkt het dat bewoners tegen het zonnepark zouden zijn, maar integendeel, het gaat hun erom dat ze niet op tijd en juist zijn geïnformeerd.