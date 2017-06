Succesvolle 61e fietsturfroute in Gorredijk

Publicatie: za 10 juni 2017 11.58 uur

GORREDIJK - De Fietsturfroute-tocht voerde zaterdag de sportieve en recreatieve fietser langs mooie plekjes in het zuidoostelijk deel van Friesland, met Gorredijk als middelpunt. Na het inschrijven kregen de deelnemers een polsbandje waarna men een gevulde bidon met sportdrank kon afhalen.

Men kon afstanden van 60, 100 of 150 kilometer. De populairste afstanden waren 100 en 150 kilometer. De Fietsturfroute-tocht werd dit jaar voor de 61ste keer gereden. De start- en finishplaats was bij sportpark Kortezwaag waar men na de finish wat kon eten en drinken. De organisatie kijk terug op een geslaagde Fietsturfroute in Gorredijk.

