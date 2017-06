Dominee Oosten geridderd in Apeldoorn

Publicatie: vr 09 juni 2017 18.24 uur

DRIEZUM - Dominee L.H. Oosten uit Driezum is vrijdag Koninklijke Onderscheiding. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Sicko Heldoorn van de gemeente Dantumadiel reikte de Koninklijke versierselen namens Zijne Majesteit uit in Apeldoorn. De heer Oosten kreeg de onderscheiding tijdens zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Reformatorische Publicatie te Apeldoorn.

Dominee Oosten studeerde theologie in Utrecht en werd in 1976 Hervormd predikant in Wâlterswâld en achtereenvolgens in Hedel en Sint Anthoniepolder. Van 1976 tot 1984 was de heer Oosten scriba van de ring Akkerwoude van de Nederlands Hervormde Kerk. Eveneens was hij van 1976 tot 1984 voorzitter van de Regionale Zendingscommissie van de Gereformeerde Zendingsbond. Van 1984 tot 1991 was hij visitator van de kerkprovincie Gelderland van de Nederlands Hervormde Kerk.

Van 1998-2006 was decorandus lid van de commissie voor kerkordelijke aangelegenheden van de classis Barendrecht. Vanaf 2006 is dominee Oosten emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland en van 2006 tot 2013 was hij docent Kerkgeschiedenis bij de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden in Drachten.

Sinds 1966 is decorandus actief voor de Stichting Reformatorische Publicatie. Deze stichting is meerderheidsaandeelhouder van het krantenbedrijf Reformatorisch Dagblad, later opgenomen in de Erdee Media Groep Apeldoorn. De heer Oosting was van 1966-1980 oprichter/bestuurslid en secretaris van deze stichting. De heer Oosten heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de beleidsontwikkeling en de identiteit van het dagblad. Van hieruit zijn opvolgende initiatieven ontwikkeld zoals de hulpverlening in de Derde Wereld via de organisatie “Draagt Elkanders Lasten”, de oprichting van de Reformatorische Maatschappelijke Unie, de Stichting De Schuilplaats voor psychosociale hulpverlening en van het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis (tegenwoordig Eleos) te Amersfoort.



Daarnaast realiseerde dominee Oosten in de periode 1985-heden in totaal vijf theologische en kerkhistorische boeken en publicaties. Dit waren onder andere “Wat gelooft gij van de kerk? (1988), en “Rijer Pothoven, uit het leven van een eenvoudig en sierlijk christen” (2015).



Ook was decorandus voorzitter van het bestuur van het Hervormd Zorgcentrum ’s Slot te Gameren (1991-1992). Op dit moment is hij nog lid van het Platform Noord van de Gereformeerde Bon in de Protestantse Kerk in Nederland, en daarnaast nog lid van de Raad van Advies Stichting China te Veenendaal.