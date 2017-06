Berging Lancaster in Alde Feanen start na zomer

Publicatie: vr 09 juni 2017 17.00 uur

WARTEN - In de Alde Feanen bij Warten wordt in september gestart met het opgraven van het wrak van een Engelse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. De Lancaster met zevenkoppige bemanning kwam op 5 september 1942 in de problemen door Duitse beschietingen en stortte neer bij een boerderij aan de Neare Saiter. Vier Engelsen overleefden, twee bemanningsleden kwamen om en één inzittende werd als vermist opgegeven. De overlevenden werden naar een kamp in Duitsland overgebracht.

Vorig jaar zou de opgraving van de Lancaster R5682 al plaatsvinden en het is onbekend waarom deze een jaar is uitgesteld. De opgraving wordt gedaan vanwege de herinrichting en sanering van de voormalige stortplaats op het eiland Ald Dwinger.

De berging zal worden gedaan door aannemer Leemans Speciaalwerken en start in de eerste week van september. Een speciaal team van de Koninklijke Luchtmacht begeleidt de berging. Naar verwachting zal het werk zo'n vier weken in beslag nemen. De Neare Saiter is tijdens het werk gestremd. Het vaarverkeer wordt omgeleid.

Omwonenden in Earnewâld en Warten zijn vrijdag per brief op de hoogte gesteld van de berging. Op 21 juni is er voor hen een informatiebijeenkomst in eetcafé De Kok en de Walvis in Warten.