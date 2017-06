Vrouw vliegt met scooter over de kop

Publicatie: vr 09 juni 2017 16.07 uur

HARKEMA - Op de Betonwei in Harkema is vrijdagmiddag een vrouw met haar scooter over de kop gevlogen. Dit gebeurde omdat ze onwel was geworden.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Mogelijk is ze flauwgevallen vanwege haar diabetes / suikerziekte. Ze is uit voorzorg wel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.