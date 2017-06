Drugsdealer (34) uit Drachten langer vast

Publicatie: vr 09 juni 2017 15.54 uur

DRACHTEN - Een 34-jarige drugsdealer zonder vaste woon- of verblijfplaats blijft langer vast zitten in verband met een drugsonderzoek van de politie. De rechter-commissaris besloot deze week om de verdachte in ieder geval voor 14 dagen in bewaring te stellen.

De man werd op 1 mei van dit jaar voor het eerst door de politie opgepakt vanwege drugshandel. Bij deze verdachte werden 11 xtc pillen, 15 zakjes speed, een zakje MDMA kristallen en GHB in beslaggenomen. Na onderzoek en verhoor kon hij weer vertrekken. Hij is vervolgens weer doorgegaan met zijn handel.

Op 2 juni 2017 werd hij opnieuw aangehouden door de politie nadat hij harddrugs verkocht aan een 15-jarige jongen. Deze keer werden bij de verdachte opnieuw meerdere soorten harddrugs aangetroffen en in beslaggenomen: 8 zakjes speed, 19 xtc pillen, meerdere flesjes met vermoedelijk GHB en softdrugs. Inmiddels zijn er binnen dit onderzoek meerdere verdachten gehoord.

De rechter-commissaris besloot woensdag om de hoofdverdachte in ieder geval voor 14 dagen in bewaring te stelllen. Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.