Mini huisjes geplaatst in Hurdegaryp

Publicatie: vr 09 juni 2017 10.55 uur

HURDEGARYP - In Hurdegaryp is deze week aan de Van Weerden Poelmanstraat een straatje gebouwd met zogenaamde 'tiny houses'. Dit zijn mini huisjes met alle basisvoorzieningen op enkele vierkante meters. Maandag a.s. wordt het straatje officieel geopend door Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren en burgemeester Jeroen Gebben.

Burgemeester Jeroen Gebben roemt het initiatief van Gerard Dijkstra, initiatiefnemer en medewerker van het bouwbedrijf Mill Home dat de huisjes levert. "We zijn een duurzame gemeente en de filosofie achter Tiny Houses spreekt ons erg aan. Mensen kiezen bewust voor duurzaamheid door superklein en energieneutraal te willen wonen."

De vijf huisjes zijn donderdag en vrijdag geplaatst. De woningen in Hurdegaryp staan op een kavel van 160 m2 en zijn echt klein. Ze hebben een woonoppervlakte van 30 m2, inclusief een veranda. Toch zijn alle huisjes voorzien van een keuken, badkamer, woonkamer en slaapruimte. De Tiny Houses zijn gebouwd met duurzame materialen, zijn energieneutraal, onder meer door de 48 zonnepanelen op het dak van elk huisje.