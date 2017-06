Triootje met minderjarige meisjes: eis 6 maand cel

Publicatie: do 08 juni 2017 18.30 uur

LEEUWARDEN - Zes maanden cel, plus zes maanden voorwaardelijk. Dat was de straf die officier van justitie Peter van der Spek donderdag eiste tegen een 21-jarige inwoner van Drachten. De Drachtster heeft in de zomer van 2015 seks gehad met twee minderjarige meisjes. De meisjes waren toen 13 en 15 jaar oud. Het jongste meisje deed later aangifte, zij zou tegen haar wil met de Drachtster naar bed zijn geweest.

Maar zelfs al zou het meisje vrijwillig zijn meegegaan, dan nog is de Drachtster volgens de officier strafbaar. 'Daardoor is de verdachte niet vrijgepleit', aldus de officier. Het leeftijdsverschil was te groot en de wet is er volgens Van der Spek ook voor bedoeld om minderjarigen tegen zichzelf te beschermen. De Drachtster zei dat hij de meisjes nooit naar de leeftijd heeft gevraagd. Hij had ze ouder ingeschat dan ze in werkelijkheid waren.

Hij en de meisjes waren eerst naar een vriend gegaan, waar ze hadden gedronken. Vervolgens waren de meisjes met de verdachte mee naar huis gegaan, waar ze seks hadden. Het jongste meisje heeft verklaard dat ze duidelijk heeft gemaakt dat ze niet met de Drachtster naar bed wilde. De verdachte zou haar hebben vastgehouden en de deur van zijn slaapkamer op slot hebben gedaan. Hij zou het shirt van het meisje kapot hebben gescheurd.

Het was niet het enige feit waarvoor hij zich moest verantwoorden: in de nacht van 5 op 6 juni vorig jaar, op Peije Dei, was hij betrokken bij een ernstige mishandeling. Een man raakte zwaar gewond nadat hij eerst een klap van de verdachte had gekregen en daarna door iemand anders tegen het hoofd was getrapt. De verdachte zei dat hij kwaad was geworden omdat het slachtoffer aan zijn vriendin zou hebben gezeten.

Het slachtoffer had een gebroken oogkas, zijn jukbeen was op vier plaatsen gebroken en hij had een zware hersenschudding. De verdachte is vaker bij geweldszaken betrokken geweest. Hij had nog twee weken voorwaardelijke celstraf boven zijn hoofd hangen. De officier wil dat hij die straf ook uitzit. Verder eiste Van der Spek dat de Drachtster onder toezicht komt van de verslavingszorg en dat hij zich laat behandelen bij de forensische psychiatrie. De Leeuwarder rechtbank doet over twee weken uitspraak.