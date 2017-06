Hallumse te kort door de bocht bij aanrijding

Publicatie: do 08 juni 2017 15.45 uur

LEEUWARDEN - De Hallumse (25) die op 16 februari vorig jaar op de splitsing van de Offingaweg, de Mounebuorren en de Doniaweg een 65-jarige vrouw op een fiets aanreed, heeft zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) niet schuldig gemaakt aan een verkeersmisdrijf: de vrouw heeft volgens het OM niet roekeloos of zeer onvoorzichtig gereden. Ze heeft wel gevaar op de weg veroorzaakt, wat een verkeersovertreding is.

De officier van justitie eiste een boete van 750 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden. De vrouw was in de auto op weg om een van haar kinderen naar school te brengen. Vanaf de Mounebuorren wilde ze linksaf slaan en de Doniaweg oprijden. Ze nam de bocht te kort en raakte de fietsster, die haar vanaf de Doniaweg tegemoet kwam. De Hallumse zei dat ze de fietsende vrouw nooit heeft gezien, ze heeft alleen een klap gehoord.

De vrouw heeft volgens de analyse van de politie niet te hard gereden. Ze reed 20 kilometer per uur. Hoewel het had gevroren, had ze goed zicht, ze had de ruiten van de auto ijsvrij gemaakt. Wel werd het zicht op de Doniaweg belemmerd door een terrasscherm, een boom en een verkeersbord. De politie concludeerde dat de vrouw onvoldoende rechts heeft gehouden en de bocht te krap heeft genomen.

Het slachtoffer werd met hoofdletsel en een gebroken kuitbeen naar het ziekenhuis vervoerd. De verdachte is een tijdlang behoorlijk van slag geweest door het ongeval. Op de zitting was ze duidelijk erg zenuwachtig. Ze is met een bosje bloemen bij het slachtoffer geweest. Ze zei dat de vrouw geen wrok jegens haar koesterde.

De Leeuwarder rechtbank doet op 22 juni uitspraak.