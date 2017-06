Tiental bekeuringen tijdens transportcontrole

Publicatie: do 08 juni 2017 15.41 uur

DRACHTEN - De politie van Drachten heeft donderdag bij een transportcontrole op het Noorderend bij Rijkswaterstaat zo'n tien bekeuringen uitgedeeld. De controle werd gehouden van 7.30 uur tot 14.00 uur. Motoragenten selecteerden op de A7 tussen Beetsterzwaag en Frieschepalen en vanaf de Wâldwei tussen Drachten en Garyp vrachtwagens, bestelauto's en andere interessant goederenvervoer. Die werden vervolgens naar de controleplaats gebracht op het Noorderend.

Een chauffeur die met betongaas rond reed, kreeg een boete van 450 euro omdat het aan elke kant 57 cm uitstak. Voor uitstekende delen hoor je een ontheffing aan te vragen. Ook werd er een chauffeur staande gehouden omdat hij geen code 95 had. Deze code 95 is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is.

Verder werden de volgende overtredingen geconstateerd

1x proces-verbaal voor kapotte bladvering

2x proces-verbaal voor gladde banden

1x proces-verbaal voor het niet aanwezig hebben van spiegels tijdens het trekken van een caravan

1x proces-verbaal voor het rijden zonder bestuurderskaart

2x proces-verbaal voor over belading van 13% en 15% tevens een maatregel van toepassing niet door rijden

1x proces-verbaal voor een te hoge vrachtwagen 23 cm

1x proces-verbaal voor het niet juist bevestigen van een stootbalk op de achterzijde van de vrachtwagen

