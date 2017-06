Burgemeester Van Bekkum stopt ermee

DRACHTEN - Tjeerd van Bekkum stopt als burgemeester van de gemeente Smallingerland. Hij wordt de nieuwe directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018. Hij zal per 15 juli aan de slag gaan als CEO. De kans doet zich voor omdat de huidige directeur Lieven Bertels vorige week aan de Raad van Toezicht bekendmaakte een nieuwe baan te hebben aangenomen in de Verenigde Staten.

Het project Kulturele Haadsted is inmiddels omstreden omdat de organisatie in de afgelopen periode miljoenen euro's te veel heeft uitgegeven. Leeuwarden en de provincie Friesland moesten onlangsruim 7,5 miljoen euro extra uittrekken voor de culturele hoofdstad van 2018. Door wanbeleid ontstonden er enorme tekorten. De overheden besloten vervolgens om er nog meer geld in te gaan steken.